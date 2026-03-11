Перепады температур будут продолжаться: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 12 марта

В четверг, 12 марта, в Украине ожидаются порывистый ветер и перепады температур. Синоптики, как и раньше, осадков не прогнозируют.

В то же время в отдельных областях будут наблюдаться опасные гидрологические и снеголавинные явления. Подробностями и соответствующими картами эксперты Украинского гидрометеорологического центра поделились на официальном сайте.

Прогноз погоды на четверг

Погоду без осадков в нашей стране будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.

Ветер будет южным и юго-восточным, который будет достигать скорости в 5–10 метров в секунду.

Относительно температурного режима в течение суток, то ночью (в условиях ясного неба) воздух будет охлаждаться до +3..-2 градусов. Днем 12 марта термометры покажут до +12..+17. Несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережье морей – ориентировочно +8..+13 градусов.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В четверг на реке Оскил (ниже Оскильской ГЭС) ожидается дальнейший рост уровня воды, общее ожидаемое повышение – до 1,5 м в сутки; при этом будет наблюдаться увеличение слоя воды на пойме. Причина – повреждения затвора плотины Оськильской ГЭС.

"Существует вероятность частичного затопления жилых домов села Оскол Харьковской области", – предупредили в УкрГМЦ.

В связи с этим на Харьковщине введен II (оранжевый) уровень опасности.

На Северском Донце в районе села Яремовка (Харьковская область) ожидается рост уровня воды на 0,4–0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на пойме, в частности затопление сельхозугодий. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о снеголавинной опасности

В связи с оттепелью на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность III уровня.

