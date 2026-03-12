На Львовщине умерла 99-летняя связная УПА Вера Андрейко: что о ней известно

На Львовщине, в Мостисках, к сожалению, умерла еще одна бывшая связная Украинской повстанческой армии, Вера Михайловна Андрейко, известная повстанцам УПА своим псевдонимом Лисица. Причем женщина лишь месяц не дожила до собственного юбилея – 15 апреля ей должно было бы исполниться 100 лет.

Печальную весть принес Мостисткий городской совет. Жизненный путь украинки "был полон мужества, испытаний и борьбы за независимость Украины", отметили там.

"В молодые годы Вера Михайловна была связной УПА, участвовала в подпольной борьбе, пережила преследования со стороны советской власти, выдержала пытки и, рискуя собственной жизнью, осталась верной своим собратьям и не выдала никого из них", – говорится в сообщении горсовета.

Что известно о Вере Лисице

Родилась Вера (в девичестве ее фамилия была Гамера) в многодетной семье Михаила и Екатерины Гамер в селе Поляна на Хировщине. В семье было семеро детей – трое сыновей и четверо дочерей.

Еще в юношестве Вера пережила невосполнимые потери – гибель трех братьев и сестры, а также мученическую смерть побратимов по подполью.

Преследуемая карательной системой НКВД, Лисица неоднократно оказывалась в шаге от смерти. "Бог мне жизни добавил за те молодые годы, когда скрывалась под страхом смерти" – рассказывала Вера Михайловна еще год назад.

Именно из-за НКВД женщина была вынуждена сменить место жительства и переехала на Мостищину, где создала семью и продолжила жизнь, разделив ее на "до" и "после".

Герои УПА

"Вера Михайловна прожила долгую и непростую жизнь, оставшись символом силы духа, выдержки и любви к Украине. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто ее знал. Искренние соболезнования семье. Вечная память и почет", – отметили в городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, также недавно перестало биться сердце связной УПА с псевдонимом "Галинка" – Галины Никитичны Кравчук. Известная жительница Тернопольщины ушла из жизни 92-м году, не дожив до еще одного дня рождения всего две недели.

А на 101-м году жизни отошла в вечность бывшая связная УПА Мария Васильевна Волочанская. Она была известным врачом, участницей национально-освободительного движения и общественным деятелем.

