Сделка на более чем $200 млн: США одобрили продажу Украине услуг по обслуживанию гаубиц M777

США одобрили продажу Украине услуг по ремонту и техническому обслуживанию гаубиц М777. Также принято решение относительно услуг по транспортировке и консолидации.

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Общая сумма составляет более 200 млн долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Пентагон.

Что известно

"Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и техническому обслуживанию гаубиц M777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму примерно 203,5 миллиона долларов, сообщил во вторник Пентагон", – говорится в сообщении.

Так, согласно данным Пентагона, на "оборудование, ремонтные услуги и долгосрочную поддержку" М777 планируется направить 104 млн долларов. Сюда же включены и "техническая помощь, обучение и другие связанные элементы логистики и программной поддержки".

Главным подрядчиком по оборудованию, ремонтным услугам и техническому обеспечению гаубиц определена компания BAE Systems, расположенная в Барроу-ин-Фернес, что в Великобритании.

Отдельно одобрены "транспортные и консолидационные услуги и связанное с ними оборудование по ориентировочной стоимости 99,5 миллионов долларов", здесь главного подрядчика определят из числа утвержденных поставщиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США отчитались о первом миллиарде военной помощи по инициативе Трампа. Речь идет о контрактах на вооружение, технику и военное оборудование, которые профинансируют Нидерланды, Дания, Норвегия и Швеция. Помощь будет направлена Украине для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

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