Госсекретарь США Марко Рубио 12 июня поздравил население страны-агрессора с так называемым днем России. В поздравлении он выразил надежду на "более конструктивные отношения" между РФ и США. Что показательно: Рубио адресовал слова непосредственно российскому народу, не упомянув о высшем руководстве режима России.

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В частности, Рубио поздравил российский народ от имени Соединенных Штатов. Причем об убийстве россиянами украинского народа госсекретарь США почему-то решил не упоминать.

Как звучит поздравление

Заявление Рубио распространил Офис госсекретаря. Поздравление россиянам состоит всего из трех предложений.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России. Соединенные Штаты остаются приверженными продвижению мирного урегулирования российско-украинской войны. Мы, как и прежде, надеемся, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", – говорится в заявлении Рубио.

Что предшествовало

В прошлом году Рубио также выступал с поздравлениями для российского народа. Но тогда его поздравление состояло из четырех предложений.

В частности, в последнем исчезло предложение о "надежде на конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной".

И это неудивительно. Выступая во время слушаний в Сенате, Рубио едва ли не впервые публично признал, –, на данном этапе переговоры с россиянами безрезультатны и "дипломатия не достигает прогресса".

Одновременно Рубио признал, что военным путем россияне не смогут достичь своих первоначальных целей вторжения и, скорее всего, так же они не смогут достичь целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.

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