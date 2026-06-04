'Украинцы мужественно и эффективно воюют': Рубио признал, что Россия никогда не достигнет заявленных в войне целей. Видео

Российско-украинская война не завершится на поле боя – она завершится за столом переговоров. Военным путем россияне не смогут достичь своих первоначальных целей вторжения и, скорее всего, таким же способом они не смогут достичь целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.

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Этот факт неожиданно признал государственный секретарь США Марко Рубио, выступая во время слушаний Сенате. Также он подтвердил, что на этом этапе дипломатия не достигает прогресса.

Рубио признал результативность украинской активной обороны

Главный американский дипломат прямо заявил о том, что РФ совершила ошибку, начав большую войну.

"Не думаю, что сейчас есть какие-то сомнения у большинства наблюдателей во всем мире, а также, я бы сказал, у некоторых людей в России, что вторжение в Украину стало для них [россиян] стратегической катастрофой", – сказал глава Госдепа.

Кроме этого, Рубио – представитель администрации Дональда Трампа – выразил сомнение в том, что Москва способна боями достичь требований, поставленных перед Киевом.

"Они точно не достигнут целей, которые поставили перед собой в первый день [полномасштабной войны], и, возможно, даже никогда не смогут достичь военным путем тех целей, которых требуют сейчас на переговорах", – констатировал факт госсек США.

"Мы смотрим на это так: эта война не имеет военного решения. Это должно быть урегулирование путем переговоров. И именно эту роль мы пытались сыграть. Это была сложная роль, потому что, честно говоря, мы не являемся беспристрастным посредником. Мы вводим санкции против России, а также поставляем, продаем оружие украинцам через программу PURL", – добавил дипломат.

Он сказал, что эти переговоры в последние месяцы зашли в тупик "по разным причинам".

"Украинцы также достигли некоторых успехов на поле боя за последний месяц. Россияне теряют по пять тысяч, не раненых, а погибших..." – рассказал Рубио о потерях агрессора, не уточнив, какой период имеет в виду.

По его словам, это первый конфликт в истории, в котором среди потерь – с российской стороны – больше погибших, чем раненых.

Государственный секретарь США отдал должное Силам обороны. "Украинцы не только мужественно воюют, они воюют эффективно", – подчеркнул он.

Рубио добавил, что, во всяком случае, "конец будет", то есть война закончится, "и это будет предметом переговоров".

Как писал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты могут в ближайшее время разблокировать для Украины 400 миллионов долларов военной помощи, выделение которых задерживалось в течение нескольких месяцев. Речь идет не о новом пакете поддержки, а о средствах, давно одобреных Конгрессом в рамках оборонного бюджета.

– Ранее Марко Рубио заявлял, что "ни одна из сторон, особенно российская, не проявила готовности пойти на уступки, необходимые для установления мира" в Украине.

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