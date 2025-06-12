'Преданы поддержке российского народа': Рубио поздравил россиян с днем России и заговорил о 'конструктивном взаимодействии'

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал от имени американского народа поздравление с днем России. Он заявил, что Соединенные Штаты преданы поддержке российского народа.

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Также Рубио упомянул в своем обращении стремление россиян к "светлому будущему". Поздравление с днем России было опубликовано на сайте госдепартамента США.

Рубио заявил, что американцы пользуются возможностью, чтобы подтвердить свое стремление к конструктивному взаимодействию с Россией. Кроме того, он упомянул, что сотрудничество между странами необходимо для достижения прочного мира между Россией и Украиной.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", – говорится в обращении Рубио.

Напомним, 4 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Они, в частности, обсудили необходимость усиления поддержки в сфере противовоздушной обороны.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп считает, что Украина есть и всегда была "зеницей ока" для российского диктатора Владимира Путина. Более того, во время своего первого президентского срока он предостерегал главу Кремля от вторжения в нашу страну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что окончание войны против Украины – это основная тема его телефонных разговоров с российским диктатором Путиным. И у него с главой РФ "прекрасные отношения".

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