'Россия же постепенно истощится': Орбан запустил сбор подписей против военных планов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске сбора подписей против военных планов Европейского Союза. Он подал собственную трактовку этого замысла и отметил, что Европа приближается к войне, предоставляя оружие для Украины.

Об этом венгерский политик написал на своей странице в Facebook 11 октября. Он добавил, что нужно положить конец этой бездеятельности и доказать, что народ Венгрии не заинтересован в войне.

"Европа движется к войне. Несколько недель назад в Копенгагене презентовали Брюссельский военный план: Европа платит, украинцы воюют, а Россия же постепенно истощится. Мы не знали, сколько это стоит и сколько это хватит. Вместо стратегии, брюссельцы бежали только на мечты", – говорится в посте Орбана.

Позиция премьера Венгрии

Он отметил, что во время саммита ЕС в Копенгагене, в начале октября, он четко дал понять, что "мы этого не просили". Впоследствии, по его словам, против Венгрии развернули кампанию, которая включает обвинения в шпионаже, распространение фейковых новостей и юридические манипуляции.

"Мы не можем смотреть на это бездействие! Надо еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Вот почему сегодня начинаем собирать подписи против военных планов Брюсселя", – написал политик.

Орбан добавил, что "сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!".

Стоит отметить, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества. В ходе мероприятия он провел встречи с рядом европейских лидеров, с которыми обсудил усиление украинской системы ПВО, в частности возможность передачи комплексов Patriot и ракет, использование замороженных российских активов, а также вопросы гарантий безопасности.

Напомним, Виктор Орбан раскритиковал подход Киева к вопросу расширения ЕС, обвинив Владимира Зеленского в якобы использовании "морального давления", чтобы склонить страны Евросоюза к поддержке вступления Украины в блок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, Венгрия не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

