Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Европейского политического сообщества. Видео и все подробности

В четверг, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Европейского политического сообщества. Глава государства проведет в столице Дании ряд двухсторонних встреч на высшем уровне.

Перед началом саммита Зеленский пообщается с представителями СМИ. Трансляцию выступления главы государства будет вести YouTube-канал Офиса президента.

Инициатива PURL и дроны над Европой

Зеленский рассказал, что начал работу со встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Глава государства отметил, что в фокусе внимания будут недавние нарушения воздушного пространства в Дании, Польше, Румынии, Норвегии и Эстонии. Зеленский подчеркнул, что Россия идет на эскалацию, поэтому на угрозы нужно реагировать.

"Мы неоднократно предлагали общую интегрированную систему защиты неба. Опыт украинских специалистов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы Евросоюза "Стена дронов". Сейчас в Дании находится сильная группа украинских военных, помогающих датским коллегам", – рассказал президент.

Также украинский президент отметил, что отдельно речь шла о реализации инициативы PURL и дальнейшем участии Дании в этой программе. Зеленский подчеркнул, что вклад Дании в программу уже составил 90 млн евро.

"Спасибо Дании за пакет военной помощи более чем на 360 млн евро для украинского производства в рамках датской модели. Спасибо премьер-министру Фредериксену и датскому народу за прочную поддержку", – отметил Зеленский.

Следующей стала встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Зеленский поблагодарил главу правительства за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. По словам президента, только в этом году Норвегия выделила 8,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

"Обсудили продолжение оборонной поддержки: усиление ПВО и финансирование производства дронов в Украине, противодействие российским угрозам и инициативу Евросоюза по созданию "Стены дронов", готовность Украины делиться опытом. Отдельно – инициативу PURL, энергетическую поддержку Украины", – заявил президент.

Встречи с лидерами стран

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что на полях саммита Зеленский проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также премьером Италии Джорджией Мелони. Также Зеленский может встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Военная помощь США

Во время общения с журналистами перед саммитом Зеленский поделился подробностями своего диалога с президентом США Дональдом Трампом относительно военной помощи Украине. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным и плодотворным".

Президент рассказал, что главной темой обсуждения стала система вооружения большого радиуса действия, которая может значительно усилить оборонительные возможности Украины.

