Орбан цинично обвинил Зеленского в 'моральном шантаже' из-за вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению венгерского премьера Виктора Орбана, якобы прибегает к "моральному шантажу", чтобы заставить страны Евросоюза поддержать вступление Украины в блок. Такое заявление политик сделал в своей заметке в X (бывший Twitter), раскритиковав позицию Киева по расширению ЕС.

В сообщении Орбан отметил, что Украина не имеет права требовать членства, ведь решение принимается государствами-членами единогласно. Он написал открытое письмо Зеленскому, в котором заявил, что Венгрия не имеет "морального долга" поддерживать евроинтеграционные стремления Киева.

Венгерский премьер оправдывает блокировку

В своем обращении Орбан утверждает, что"ни одна страна не шантажировала свой путь в Евросоюз" и что на этот раз исключений не будет. По его словам, венгры уже высказались против вступления Украины на референдуме, и этот выбор власть должна уважать.

"Если вы хотите это изменить, информационная кампания против Венгрии – вряд ли лучший способ заводить друзей", – написал Орбан, добавив, что Украина, по его мнению, ведет "медийное наступление" против Будапешта.

Ответ Зеленского

Президент Зеленский ранее подчеркнул, что Украина вступит в ЕС независимо от позиции Венгрии, так как это – воля украинского народа. Он напомнил, что все технические условия для членства выполнены, а страна доказала свою преданность европейским ценностям, воюя за свободу и безопасность всего континента.

"Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине. И делает это один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Украина все равно будет в ЕС", – заявил Зеленский, имея в виду Орбана.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, Венгрия не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

