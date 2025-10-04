"Территория, которая сейчас называется Украиной": Орбан назвал страны, с которыми не хотел бы иметь общих границ. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, Венгрия не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

В интервью венгерскому изданию Hetek, Орбан подчеркнул, что исторически Венгрия стремилась избегать соседства с великими империями, в частности немецкой, турецкой и российской.

"Есть три страны, которых мы точно не хотели бы иметь соседями: немцы, турки и русские", – заявил Виктор Орбан. По его словам, для Венгрии всегда было важно, чтобы между ней и великими империями существовали определенные географические барьеры.

Политик подчеркнул, что нынешнее расположение Украины является выгодным для безопасности Будапешта:

"Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной. Это в стратегических интересах Венгрии, чтобы Украина существовала", – подытожил венгерский премьер.

Напомним, Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз, потому что венгры якобы не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу. Зато судьба украинцев – быть рядом с Россией, считает венгерский премьер Виктор Орбан.

Поскольку для принятия страны в Европейский Союз требуется единодушие всех стран-членов, Венгрию не беспокоит, что кроме нее другие 26 государств за вступление Украины в ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что Орбан заявил о слабости России – мол, она не может навредить ни всему ЕС, ни отдельно Венгрии, поскольку является слабой в военном, экономическом и демографическом смыслах.

