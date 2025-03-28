'Россия заставляет наших людей нервничать': Зеленский – об отмене программы документирования преступлений против детей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с программой Conflict Observatory по отслеживанию похищения российскими оккупантами украинских детей, финансирование которой было отменено в США. По этому поводу постоянно поступает много противоречивой информации, страна-агрессор РФ делает все, чтобы наши граждане нервничали из-за судьбы депортированных врагом детей.

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Так Зеленский ответил на вопрос главного редактора OBOZ.UA. Он касался того, что, по данным СМИ, в США якобы возобновили финансирование программы отслеживания похищений детей в Украине. Однако впоследствии госсекретарь Марк Рубио заявил, что это не так.

"Нет (информации. – Ред.). Там очень много разной информации выходит постоянно... Мы все воспринимаем очень чувствительно из-за войны, а люди работают с информацией, чтобы мы каждый день нервничали. Я не об американцах, это просто службы российские прежде всего работают", – сказал Зеленский.

"Я тоже прочитал эту информацию. Хотя вопрос относительно детей... я это связал с тем, о чем мы говорили в Эр-Рияде о возвращении детей, что это имеет отношение к возобновлению этой программы. Но, видите, уже кто-то опроверг, поэтому посмотрим", – добавил глава государства.

Напомним: премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать вопрос возвращения украинских детей, депортированных РФ. Украина заявляет о похищении не менее 19 тысяч несовершеннолетних.

Переговоры по этому вопросу вели США и РФ. Возвращение из России украинских детей, незаконно депортированных оккупантами, будет восприниматься как потенциальная "мера укрепления доверия".

Как сообщал OBOZ.UA, США прекратили поддержку Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. Речь идет об органе, который собирал доказательства для привлечения к ответственности российских военных преступников.

Кроме того, ряд ведущих СМИ писал о том, что данные Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета по похищенным украинским детям могли быть физически уничтожены, причем именно из-за того, что администрация президента США прекратила финансирование соответствующей программы.

Законодатели-демократы сразу обратились к госсекретарю Марку Рубио и министру финансов Скотту Бессенту и заявили, что программу следует немедленно возобновить.

Вскоре Госдепартамент Соединенных Штатов официально опроверг информацию, что базы данных специалистов из Йельского университета о похищенных украинских детях были уничтожены. В то же время Госдеп подтвердил, что США прекратили финансирование данной инициативы.

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