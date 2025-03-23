США будут просить Россию вернуть украинских детей в качестве 'меры укрепления доверия', – Уолтц

Переговоры США с РФ продолжаются в том числе по поводу возвращения из России украинских детей, которых незаконно депортировали оккупанты. Эту возможность Вашингтон рассматривает как потенциальную "меру укрепления доверия".

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Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. В ходе интервью CBS News эту тему подняла сотрудница американского медиа.

Представитель Белого дома ответил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным об обмене пленными.

"И русские, и украинцы обменялись пленными – почти 200 (точнее 175. – Ред.) – сразу после звонка", – похвастался Уолтц.

И также Трамп в ходе переговоров говорил о судьбе украинских детей, утверждает его советник.

"Так что это, безусловно, в первую очередь своего рода мера укрепления доверия. Но опять же, Маргарет (обращается к журналистке. – Ред.), мы должны сделать шаг назад. Всего несколько месяцев назад никто не говорил о том, как закончится эта война. И мы должны спросить себя, как это будет выглядеть через год, два года, три года? Мы были в бесконечном тупике, и теперь у нас обе стороны в одном учреждении, и Соединенные Штаты действительно воплощают, я думаю, в реальном времени, видение президента Трампа о том, как закончить эту войну, на котором он строил свою кампанию", – снова похвалил американского президента Уолтц.

Интервьюерка решила уточнить: "Просто для ясности. Вы просите об освобождении этих детей в качестве меры по укреплению доверия? Это то, что вы имели в виду?"

"Мы обсуждаем ряд мер укрепления доверия. Это одна из них", – ответил чиновник.

Как писал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать вопрос возвращения украинских детей, которых депортировала РФ. Украина заявляет о похищении не менее 19 000 несовершеннолетних.

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