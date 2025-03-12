'Нужно удвоить наши усилия': Стармер заявил, что мирное соглашение должно включать возвращение в Украину депортированных детей

Премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать вопрос возвращения украинских детей, которых депортировала Россия. Украина заявляет о похищении не менее 19 000 детей.

Видео дня

Такое заявление Стармер сделал на парламентском заседании, сообщает Sky News. Он отметил, что приветствует "прогресс" в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.

"Теперь мы должны удвоить наши усилия по достижению крепкого и надежного мира", – заявил британский премьер, добавив, что в субботу он соберет международных лидеров, чтобы обсудить, как добиться дальнейшего прогресса.

Премьер-министр также подчеркнул, что мирное соглашение, которое обеспечит стабильный мир в Украине, должно обязательно предусматривать возвращение детей, которых похитила Россия. Украинская сторона заявляет о похищении не менее 19 000 детей.

На вопрос о возможности размещения британских миротворческих войск в Украине Стармер отметил, что это возможно только при условии, что соглашение будет включать как возвращение украинских детей, так и судебное преследование Владимира Путина.

Он назвал эти преступления как "совершенно ужасные" и добавил, что любое мирное соглашение должно обязательно решать эту проблему для обеспечения справедливости.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина официально установила имена 19,5 тысячи украинских детей, которых Россия незаконно депортировала. На сегодня вернуть удалось только 1030 детей. Сейчас нет механизма, как это делать – военных обменивают на военных, а поскольку Украина не похищала российских детей, то схема обмена здесь невозможна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!