В США отрицают уничтожение данных о похищенных РФ украинских детях

Госдепартамент Соединенных Штатов официально опроверг информацию, что базы данных специалистов из Йельского университета о похищенных украинских детях были уничтожены. В то же время Госдеп подтвердил, что США прекратили финансирование данной инициативы.

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Указанные опровержение и подтверждение прозвучали во время брифинга пресс-секретаря Госдепа Темми Брюс. По ее словам, заявление об уничтожении данных об украинских детях в РФ является "теорией сговора".

"Данные существуют. Они не находились под контролем Госдепартамента. Их контролировали люди, руководившие этой структурой, но мы знаем, кто руководил этими данными и сайтом, и в полной мере знаем, что данные существуют, не удалены и не пропали", – отметила американская чиновница.

По ее словам, финансирование работы специалистов Йельского университета "было сокращено на основе оценок, которые мы делали по всему финансированию – соответствует ли оно нашему видению содействия американским интересам".

"Могу сказать, что теория заговора о том, что были удалены какие-то данные, не является правдой. Это не так, и данные еще есть", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ряд ведущих массмедиа предположил, что данные Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета по похищенным украинским детям могли быть физически уничтожены, причем именно из-за того, что администрация президента США прекратила финансирование соответствующей программы.

Американские законодатели-демократы сразу обратились к госсекретарю Марку Рубио и министру финансов Скотту Бессенту и заявили, что программу следует немедленно возобновить. Они ссылались на источник, знакомый с программой отслеживания, который сказал, что отмена финансирования привела к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 млн долларов.

"Они взяли 26 миллионов долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для данных о военных преступлениях, и бросили их в измельчитель древесины, включая досье на всех детей. Если вы желаете защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожаете эту штуку. И они это сделали. Случайно или специально, но так была предоставлена чертовски большая услуга", – сказал источник.

В Йельском университете считают, что это может привести к потенциальной уголовной ответственности для администрации Трампа – ввиду международных запретов уничтожать доказательства военных преступлений.

Напомним, что ранее США прекратили поддержку Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. Речь идет об органе, который собирал доказательства для привлечения к ответственности российских военных преступников.

По последним данным, страна-террорист Россия за время полномасштабной войны похитила 19546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодняшний день еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины числятся пропавшими без вести из-за российской агрессии.

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