В США могли уничтожить доказательства похищения Россией 30 тыс. детей из Украины из-за решения администрации Трампа: что известно

Администрация президента США Дональда Трампа могла приостановить программу по отслеживанию похищенных украинских детей. Инициативу возглавляла Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета.

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Теперь исследователи могли потерять доступ к информации, включая спутниковые снимки и другие данные, о примерно 30 тыс. детей, похищенных из Украины. Об этом сообщает Reuters.

Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены обратиться к администрации президента Трампа с просьбой восстановить программу, которая помогает отслеживать похищение украинских детей. Также законодатели требуют применить санкции для наказания виновных в нарушении прав детей.

Стоит отметить, что прекращение финансирования инициативы Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета произошло в результате сокращения широкого спектра государственных программ США и большей части иностранной помощи. При этом в Конгрессе опасаются, что исследователи не только потеряли доступ к данным, но и навсегда лишились информации, которую удалось собрать до этого времени.

Законодатели-демократы во главе с представителем Огайо Грегом Ландсманом в письме госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту заявили, что программу следует немедленно восстановить. Один из источников, знакомый с программой отслеживания, сказал, что отмена контракта Госдепартамента с Йельским университетом привела к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 млн долларов, что помогло бы защитить российского диктатора Путина.

"Они взяли 26 миллионов долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для данных о военных преступлениях, и бросили их в измельчитель древесины, включая досье на всех детей. Если вы хотите защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожаете эту штуку. И они это сделали. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", – сказал источник.

Напомним, страна-террорист Россия за время полномасштабной войны похитила 19 546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодняшний день еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии.

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