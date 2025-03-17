В ЕС подтвердили заявление США о выходе из группы расследований военных преступлений России в Украине – Sky News

Европейский Союз подтвердил выход Соединенных Штатов Америки из международной группы, расследующей преступные действия России в войне против Украины. Несмотря на это, ICPA будет продолжать свою работу в поддержку национальных расследований для привлечения РФ к ответственности за военные преступления, совершенные в нашей стране.

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Об этом пишет Sky News. Издание ссылается на заявление от Международного центра ICPA, подтверждающего решение Соединенных Штатов.

"Власти США проинформировали Евроюст о том, что они больше не будут продолжать свое участие в работе Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. ICPA, размещенный в Евроюсте, продолжает свою работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине. Агентство Европейского союза".

Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) начал свою работу 3 июля 2023 года в Гааге. Этот уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст, был создан для привлечения верхушки России, включая диктатора Владимира Путина, и вместе с союзниками в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за преступления, определенные как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны и не была начата с целью самообороны.

ICPA объединяет независимых прокуроров из разных стран, которые обмениваются доказательствами и согласовывают общую стратегию расследования и преследования. Работа международной группы обеспечивает эффективную подготовку к предстоящим судебным процессам по военным преступлениям РФ в Украине.

Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена присоединилась к ICPA в том же 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня стало известно, что США проинформировали Европу о том, что они выходят из многонациональной группы ICPA, расследующей действия России в войне против Украины. Администрация Трампа не указала никаких конкретных причин для выхода из следственной группы, кроме необходимости перераспределения ресурсов, что, по словам лиц, знакомых с ситуацией, было вызвано другими кадровыми и политическими действиями.

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