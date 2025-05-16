Россия в последнюю минуту требовала отстранения США от встречи в Стамбуле: СМИ раскрыли подробности
Россия в последний момент выступила с требованием не допустить участия США в переговорах, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. В украинской делегации восприняли это как попытку сорвать мирный процесс.
Украина прибыла на встречу с четкой готовностью к шагам в сторону мира и прекращения огня. Об этом сообщили источники в делегации Украины в комментарии "Суспільне".
Украинская сторона убеждена, что такая позиция Москвы является намеренной попыткой заблокировать дипломатический диалог и сорвать мирный процесс.
"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", – заявили в делегации.
Между тем Украина прибыла на переговоры с четким мандатом – с готовностью к конструктивным шагам ради мира, в частности к прекращению огня и встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 16 мая, состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого началась встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.
Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как и Путин, не поедет в Стамбул. Предварительно ожидалось, что на встрече будут говорить о прекращении огня и обмене пленными в формате "всех на всех".
Между тем именно из-за низкого уровня российской делегации госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с россиянами в Стамбуле, встретится только с украинцами.
Вечером 15 мая Зеленский утвердил состав и полномочия делегации для переговоров с россиянами в Стамбуле. Возглавит делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров.
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