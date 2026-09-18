Россия уже примерно пять лет нападает на союзников Украины, – Трамп

Страна-агрессор Россия уже нанесла удар по союзникам Украины. Более того, российские захватчики делают это на протяжении последних пяти лет, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Он имеет в виду страны Европы. Об этом американский лидер сообщил в пятницу, 18 сентября, во время очередной встречи с представителями СМИ в Белом доме.

Что сказал Трамп

Так президент США прокомментировал недавние заявления Польши о гибридных атаках со стороны России, направленных против европейских стран, и растущие риски нападения непосредственно на территорию Польши.

"Я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они атакуют союзников Украины уже примерно пять лет", – сказал Трамп.

Он добавил, что, очевидно, это мнение разделяют все.

Что предшествовало

Напомним: на территории Польши будет построена военная база ВС США. Место её размещения, вероятно, ещё согласовывается – американский президент заявил, что о местоположении объявят уже "очень скоро".

Объявляя об этом, Трамп похвалил президента Польши Кароля Навроцкого за "решительное лидерство" и назвал польского коллегу своим другом.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи, который, по словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, станет крупнейшим из подготовленных страной.

Также глава польского МИД сказал, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации действий Москвы, в частности на фоне нарушений воздушного пространства стран НАТО.

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