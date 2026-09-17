"России нас не запугать": Сикорский заявил, что Польша готовит самый большой пакет военной помощи Украине

Польша готовит для Украины большой пакет военной помощи, который, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, станет самым большим из подготовленных страной. Он также заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации действий России, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО.

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Об этом Сикорский сказал 17 сентября в эфире Polskie Radio в программе Ренаты Грохоли "Bez Uników". В беседе министр также заявил, что Польша не намерена искать конфликта с Россией, но должна готовиться к дальнейшим инцидентам и демонстрировать поддержку Украине.

Польша готовит новый пакет помощи Украине

Сикорского спросили об участии Польши в инициативах по ускорению поставок Украине ракет для систем Patriot, о чем накануне говорила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава польского МИД отметил, что конкретно об участии Польши в этом проекте следует спрашивать у Министерства национальной обороны. В то же время он сообщил о подготовке отдельного пакета военной помощи Украине.

"Мы готовим самый крупный пакет помощи Украине. Нас не запугать", – заявил Сикорский.

По его словам, усиление российских ударов по Украине должно сопровождаться большей солидарностью с Киевом и украинцами.

Ранее польское правительство также официально определило поддержку Украины одним из постоянных приоритетов своей внешней политики, в частности в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах.

Сикорский заявил о дальнейшей эскалации

Отдельно министр заявил, что Россия переходит к все большему количеству действий, которые находятся на грани между гибридной войной и открытой агрессией.

Он обратил внимание на случаи, когда вооруженные беспилотники и ракеты попадают в воздушное пространство Польши. По словам Сикорского, подобные ситуации фиксируются и в Литве, а удары по целям наносятся настолько близко к польской границе, что их слышно на территории Польши.

"Очевидно, что Россия эскалирует ситуацию, поэтому мы должны готовиться", — сказал глава польского МИД.

Сикорский напомнил о подложении взрывчатки, отправке беспилотников в международный аэропорт, попытке поджечь пассажирский самолет, поджоге торгового центра в Варшаве и деятельности групп, которые, по его словам, совершают убийства.

Польша усиливает защиту на границе

Сикорский также сообщил об укреплении польской границы в районе Дорогуска. Там для пограничной службы установили специальные переносные фортификационные конструкции с системой баллистической защиты.

По словам министра, такие меры связаны с ожиданием дальнейшего развития ситуации на восточной границе Польши.

Польское правительство в последние дни также публично предупреждало о риске дальнейших действий со стороны России. 13 сентября премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы могут стать периодом усиления российской активности, в том числе и на территории Польши.

Сикорский сравнил экономический и военный потенциал России, ЕС и НАТО

В ходе беседы глава польского МИД отдельно сравнил экономические и военные возможности России, ЕС и НАТО. Он заявил, что экономика Евросоюза составляет около $30 трлн, а стран НАТО в совокупности – около $65 трлн, тогда как российскую экономику он оценил в $7,5 трлн по паритету покупательной способности.

Сикорский также привел собственные оценки количества истребителей: по его словам, у России их около 860, у стран ЕС – 1600, а у всего НАТО — около 4500. Что касается истребителей пятого поколения, он назвал цифры примерно 40 для России, 200 для ЕС и 1100 для НАТО.

Эти цифры Сикорский использовал для обоснования того, что Россия должна учитывать соотношение сил в случае возможной агрессии против стран НАТО.

"Мы не ищем конфликта с Россией"

Сикорский подчеркнул, что Польша не стремится к прямому конфликту с Россией.

"Мы, конечно, не ищем конфликта с Россией. Это Россия нападает на своих соседей и угрожает нам", – сказал он.

Он также заявил, что российские угрозы применением ядерного оружия звучат на протяжении многих лет, а Кремль, по его словам, пытается использовать их в качестве инструмента давления.

По мнению польского министра, важно заранее демонстрировать России готовность стран НАТО защищаться в случае агрессии. Он связал это с необходимостью не допустить повторения ошибки, которую, по его оценке, Россия совершила перед началом полномасштабного вторжения в Украину, рассчитывая на то, что украинцы не будут оказывать длительного сопротивления.

"Мы будем защищать польскую свободу", – заявил Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша планирует передать Украине ракеты для Patriot в рамках следующего пакета военной помощи. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного.

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