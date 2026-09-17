"Место объявим в ближайшее время": Трамп анонсировал строительство американской военной базы в Польше

На территории Польши будет построена военная база ВС США. Место ее расположения, по всей видимости, еще согласовывается – американский президент Дональд Трамп заявил, что о локации объявят "очень скоро".

Видео дня

Об этом лидер Белого дома написал 17 сентября в собственной социальной сети Truth Social. Он заявил, что это "замечательные новости", и похвалил президента Польши Кароля Навроцкого за "решительное лидерство". Трамп назвал своего польского коллегу другом.

"Достигнут значительный прогресс в деле создания базы ВС США в Польше. Если это произойдет, место ее расположения будет объявлено очень скоро. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского альянса", – заявил республиканец.

"Благодарю Вас, господин президент, за ваши теплые слова, нашу дружбу и вашу твердую приверженность польско-американскому партнерству", – обратился к Трампу Навроцкий в Twitter.

Он заверил, что Варшава готова продолжать укреплять сотрудничество в сфере обороны "серьезно, ответственно и всегда вместе".

Правительство Польши "приложит все усилия", чтобы обеспечить наилучшее место для военной базы Соединенных Штатов Америки, добавил Навроцкий.

Напомним, что до сих пор Польша принимала американские войска на ротационной основе.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи, который, по словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, станет самым большим из подготовленных страной. Также глава МИД сказал, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации действий Москвы, в частности на фоне нарушений воздушного пространства стран НАТО.

– Польша планирует оборудовать электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной. Она должна дополнить уже существующие физические барьеры и будет включать средства мониторинга и детекторы движения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!