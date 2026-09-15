"Перестанет существовать через два-три дня": в России пригрозили Польше последствиями в случае войны и упомянули Украину

В России пригрозили Польше, что в случае прямого военного конфликта она исчезнет как государство "за два-три дня". Там подчеркнули, что уверены в своей победе, ведь Москва задействует весь свой боевой потенциал.

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Об этом заявил помощник и давний соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Его угрозы прозвучали после заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о превосходстве НАТО над Россией в случае возможного конфликта.

Запугивая Польшу, Патрушев не забыл упомянуть и Украину, подчеркнув, что на фронте Россия якобы "не использует весь свой потенциал".

"Говоря о военном превосходстве Польши над Россией, Сикорский, видимо, не осознает, что в случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня", – заверил он.

Ранее Россия уже обещала захватить Киев за три дня

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения в Украину подобным заявлением отличился и ряд российских пропагандистов, правда, это звучало как – "Киев за три дня". Тогда руководство РФ рассчитывало захватить украинскую столицу за 72 часа, сменить власть и установить марионеточный режим, но планам не суждено было сбыться.

Что предшествовало заявлению Патрушева

Во время конференции YES в Киеве глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае российского нападения польские военные вместе с союзниками будут иметь существенное преимущество над агрессором. По его словам, одним из главных преимуществ западных сил является значительно более мощная авиация, что позволило бы союзникам нанести России быстрое и серьезное поражение.

"У России нет никаких шансов победить нас", – подчеркнул глава МИД Польши.

Как писал OBOZ.UA, ранее с угрозами со стороны РФ выступил и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он угрожал нанести удары по немецким предприятиям, производящим военную технику для Украины, а также по некоторым другим объектам в Берлине. Кроме того, он заявил о возможности "встречного возмездия" в ответ на якобы угрозы гражданской авиации в воздушном пространстве России.

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