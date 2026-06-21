Россия стремится расколоть Европу: в Эстонии раскрыли гнусный план Путина

Российский диктатор Владимир Путин подготовил и пытается использовать сразу две взаимосвязанные ловушки против Запада. Первая – это надежда, что российская агрессия в конце концов прекратится сама собой, и отношения между странами "вернутся к привычному деловому порядку". Вторая – страх эскалации и распространения российской войны.

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Обе ловушки преследуют одну цель – "расколоть Европу, парализовать процесс принятия решений и ослабить европейскую решимость". Это – основной посыл в докладе министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны на Кильской конференции по безопасности.

О чем речь

Кильская конференция по безопасности — это ежегодная международная профессиональная платформа высокого уровня, посвященная обсуждению ключевых оборонных и геополитических вызовов безопасности Балтийского и Черноморского регионов. Также мероприятие фокусируется на защите критической инфраструктуры Европы и противодействии гибридным угрозам.

Конференция проводится в Германии двумя организаторами – Международным институтом стратегических исследований IISS и Институтом политики безопасности Кильского университета.

Что сказал Маргус Цахкна

"На протяжении многих лет Путин неоднократно поощрял Запад надеяться, что его агрессия прекратится. В это верили после вторжения России в Грузию, после оккупации Крыма в 2014 году и снова после Минских соглашений. Однако эта надежда всегда оказывалась тщетной. Вторая ловушка – это страх. Россия стремится запугать Запад угрозами эскалации. Мы не должны попасть ни в одну из этих ловушек", – сказал эстонский министр.

Он подчеркнул: Европа не должна полагать, что агрессию России можно будет прекратить "просто благодаря диалогу". Для Запада есть только одна действенная стратегия.

"Европа должна проявлять стратегическое терпение, одновременно усиливая давление на Россию и твердо стоя рядом с Украиной. Европа не должна позволить себе быть втянутой в роль нейтрального посредника (это было бы ещё одной ловушкой для России)", – отметил эстонец.

Горящая Москва

"На этой неделе внимание всего мира было сосредоточено на горящей Москве, что является еще одной демонстрацией растущего военного потенциала Украины и ее способности поражать цели глубоко внутри российской территории", – сказал Цахкна во время панельной дискуссии.

На примере горящей столицы страны-агрессора он показал, кто может стать настоящим и действенным щитом Европы – ВСУ.

"Военная мощь Украины – это то, что нужно Европе, нужно сейчас, для собственной безопасности Европы. Именно поэтому мы теперь должны рассматривать Украину уже не как потребителя, а как поставщика безопасности", – отметил Маргус Цахкна.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского совета Антониу Кошта через своих советников установил контакты с Кремлем, пытаясь подготовить почву для будущих переговоров о прекращении войны России против Украины. Это первые подобные шаги со стороны руководства Евросоюза после длительного периода фактического замораживания официальных контактов с Москвой.

Утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод.

Но этот удар дронов и "горящую Москву" главарь Кремля проигнорировал. Во время масштабной "хлопковой атаки" в российской столице Путин участвовал в саммите "Россия – АСЕАН" в Казани, – и ни разу там не упомянул о событиях в Москве.

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