Решение Президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — безответственное, ошибочное и показывает отношение не к президенту, а к Украине. Оно будет иметь, к сожалению, серьезные негативные последствия. Орден вручался как символ отношения к народу Украины, его героическому сопротивлению и, по сути, защиты от того же вторжения соседней Польши. И вручил его Анджей Дуда, в то время Президент Польши.

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Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як "постріл Кароля Навроцького собі в ногу", але свою роль в підігруванні третій стороні – нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти.

Водночас, різкі кроки з боку українців, на кшталт повернення отриманих раніше польських орденів вважаю надто емоційними й такими, що лише підігріватимуть скандал й підкидатимуть хмизу в вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється.

Можна повернути і головне – НЕ ПРИЙМАТИ ОРДЕНИ від Кароля Навроцького, але при чому тут нагороди, які від імені народу Польщі вручали його попередники?!

Не робіть цього! Це швидко перейде в наступні такого ж штибу "обміни". Почнете забирати й віддавати ордени – все швидко перекинеться на пам'ятники... а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили...

Кожний народ має право на своїх героїв. При цьому, ми – сусіди з непростою історією, але зараз і в майбутньому народи України й Польщі в одному човні. У нас спільні вороги, й спільні партнери, і, вірю, спільне велике майбутнє.

А політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати!