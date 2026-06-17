Председатель Евросовета дважды тайно связывался с Кремлем по поводу Украины – Bloomberg

Президент Европейского совета Антониу Кошта через своих советников установил контакты с Кремлем, пытаясь подготовить почву для будущих переговоров о прекращении войны России против Украины. Это первые подобные шаги со стороны руководства Евросоюза после длительного периода фактического замораживания официальных контактов с Москвой.

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Об этом сообщает Bloomberg. Издание ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

Советник Кошты дважды связывался с представителем Кремля

По информации издания, главный советник президента Евросовета Антониу Кошти провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина.

Целью этих контактов было изучение возможностей дальнейшего диалога и подготовка к более предметным переговорам в будущем.

Источники Bloomberg отмечают, что речь пока не идет об официальных мирных переговорах, однако ЕС стремится быть готовым к тому моменту, когда появится возможность активизировать дипломатические контакты с Москвой.

В то же время представительница Антониу Кошти отказалась комментировать информацию о переговорах, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос журналистов.

В Брюсселе готовятся к дипломатическим процессам

По данным издания, европейские чиновники все активнее обсуждают возможные форматы взаимодействия с Россией на фоне изменений на фронте и развития международных дипломатических процессов.

Еще в прошлом месяце Кошта публично заявлял о необходимости в будущем вести диалог с Москвой.

"Нам нужно будет в нужный момент вести переговоры с Россией для решения наших общих вопросов безопасности", – сказал он журналистам.

По словам одного из европейских чиновников, руководство ЕС уже координирует подходы к возможным контактам с Кремлем, поскольку война переходит в новую фазу.

Издание отмечает, что некоторые страны-члены Европейского Союза предлагают назначить специального посланника для переговоров с Россией.

Однако эта идея вызывает споры среди европейских правительств из-за политических рисков и нежелания Кремля вести диалог на условиях Запада.

Европа ищет способ усадить Путина за стол переговоров

По данным Bloomberg, Германия, Франция и Великобритания уже проводят отдельные консультации относительно возможной стратегии привлечения Путина к мирным переговорам в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В европейских столицах считают, что сейчас могут появляться новые возможности для дипломатического давления на Кремль.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, называют:

- трудности российской армии с достижением новых значительных успехов на фронте; активизацию украинских ударов по территории России;

- рост экономических затрат Кремля на продолжение войны;

- усиление санкционного давления со стороны Запада.

Позиция России

Несмотря на дипломатические сигналы, Кремль пока не демонстрирует готовности к компромиссам.

Путин продолжает отвергать призывы к прекращению огня, заявляя, что это позволит Украине перевооружиться и укрепить оборону.

Также Москва выступает против любого присутствия европейских войск на территории Украины и настаивает на территориальных уступках со стороны Киева как условии возможного мирного урегулирования.

В частности, Россия продолжает требовать передачи ей всей территории Донецкой области, хотя российские войска не смогли полностью захватить регион даже после более чем десяти лет войны.

Украина неоднократно заявляла, что не согласится ни на какие территориальные уступки.

ЕС беспокоится о своем месте за столом переговоров

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году отношения между Евросоюзом и Россией фактически были сведены к минимуму. Контакты между сторонами происходили лишь эпизодически на двустороннем уровне.

Однако после того, как президент США Дональд Трамп активизировал свои дипломатические контакты с Путиным, в Брюсселе всё чаще подчеркивают необходимость обеспечить Европейскому Союзу место за столом возможных будущих переговоров.

В ЕС считают, что любая договоренность о завершении войны в Украине будет напрямую влиять на безопасность всего европейского континента, а потому Европа не может оставаться в стороне от этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа ищет путь к переговорам с Россией и готовит собственный сценарий завершения войны. Такое мнение высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

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