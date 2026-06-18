Путин удивил своим поведением в день масштабной атаки на Москву. Видео

Диктатор Владимир Путин в день массированного удара дронов по Москве принимает участие в саммите "Россия – АСЕАН" в Казани. Он появился на совместном фото с лидерами стран-участниц и открыл пленарное заседание выступлением.

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Публичной реакции на атаку на столицу на момент проведения мероприятий он не проявил. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Агентство".

Известно, что утром Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотников с начала полномасштабной войны, в результате которой были повреждены объекты инфраструктуры и возникли пожары на ряде объектов, в частности в районе Московского НПЗ.

Несмотря на это, президент РФ продолжил участие в международном саммите в Казани, где состоялись протокольные мероприятия и совместная фотосессия с участниками.

Во время выступления на открытии саммита Путин говорил о стратегическом партнёрстве России со странами АСЕАН и вопросах региональной безопасности. Отдельного публичного комментария относительно атаки дронов на Москву во время этих мероприятий зафиксировано не было, однако в программе саммита предусмотрена итоговая пресс-конференция.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод.

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