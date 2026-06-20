"Россия должна прекратить агрессию": Зеленский о новых вражеских ударах, предложении Путину и ретрансляторах в Беларуси. Видео

Как бы ни оправдывался самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, Украина фиксировала ранее, и продолжает фиксировать попытки России втянуть соседнюю республику в войну против нашей страны. Но украинские воины способны дать отпор, если такие попытки увенчаются успехом.

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Об этом 20 июня говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране. Он подчеркнул: втягивание Россией в эту войну "еще и Беларуси может привести к крайне опасным последствиям".

Предупреждение Беларуси

"Беларуси следует делать то, о чем говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать", — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что украинскими военными зафиксированы факты того, что "вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, работающее на Россию". Речь идет о ретрансляторах, которые корректируют удары дронов по территории нашего государства.

"Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси – именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге – по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", – предупредил Владимир Зеленский белорусский режим.

Отдельно Верховный Главнокомандующий намекнул, что украинским защитникам известны координаты потенциальных целей на территории соседней республики.

"Мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну. Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия – для бронетехники, для ракетных систем, – а также предприятия, поставляющие России топливо для войны, – все это втягивает Беларусь в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события", – сказал Владимир Зеленский.

По имеющейся информации, за январь – май текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, а дизельного топлива – в три раза.

"К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси следует делать то, о чём говорит её фактическое руководство по неофициальным каналам", – подчеркнул президент.

Дополняется…

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