18 июня на Рамштайне Президент сделал важное заявление.

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Ключове:

"Сьогодні українська армія фактично є головною армією у Європі, здатною стримувати та протистояти масштабній агресії протягом тривалого часу. І після цієї війни так має залишитися.

Існування такої армії має допомогти запобігти будь-яким майбутнім агресивним крокам Путіна. Саме тому нам потрібно вже зараз почати думати про те, як забезпечити фінансування, яке буде потрібне українській армії в наступні роки."

Довідково:

"Ще 24 лютого я звернувся до вас із абсолютно зрозумілим, логічним проханням. Допомогти закрити наше небо. У будь-якому форматі. Ми не почули ясну відповідь.

Україна зверталась до вас по літаки. Але нам поки що не дали нам жодного.

Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді…

А єдине, що я від вас вимагаю... Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО."

(Із звернення Президента України до НАТО 24 березня 2022 року)