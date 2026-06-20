УкраїнськаУКР
русскийРУС
Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | "Неситії політики нас порізнили, розвели": полякам от Тараса Шевченко

Тарас Шевченко. Флаг Польши
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

ПОЛЯКАМ от Тараса ШЕВЧЕНКО:

Далее текст на языке оригинала.

"Отак-то, ляше, друже, брате!

Неситії політики, магнати

Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.

Подай же руку козакові

І серце чистеє подай!

І знову іменем Христовим

Ми оновим наш тихий рай".

Тарас ШЕВЧЕНКО "Полякам", 1847.

П.С. Мною замінено лише одне слово у Шевченковому творі

"ксьондзи" на "політики".

Николай Томенко
disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
УкраинаУкраина – ПольшаПольша
Facebook Николая Томенко
Редакционная политика