Блог | "Неситії політики нас порізнили, розвели": полякам от Тараса Шевченко
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ПОЛЯКАМ от Тараса ШЕВЧЕНКО:
Далее текст на языке оригинала.
"Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії політики, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай".
Тарас ШЕВЧЕНКО "Полякам", 1847.
П.С. Мною замінено лише одне слово у Шевченковому творі
"ксьондзи" на "політики".
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