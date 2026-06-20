В 85 лет умер режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз: как звезды культового сериала, которым он подарил "шанс всей жизни", отреагировали на трагедию

Ушел из жизни американский режиссер Джеймс Берроуз, который работал над созданием культовых проектов "Друзья", "Теория большого взрыва", "Фрейзер" и многих других. Он скончался в возрасте 85 лет в кругу семьи.

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О трагической новости изданию People сообщили родственники легендарного кинодеятеля. Пока что они решили не раскрывать причину смерти режиссера.

"Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения. Как легендарный режиссер, наставник и творческая личность, он помог сформировать целые поколения комиков и подарил неизмеримую радость зрителям по всему миру. За свою непревзойденную карьеру Берроуз снял более 1 000 эпизодов телесериалов и сыграл ключевую роль в создании некоторых самых культовых проектов", – говорится в заявлении.

Джеймс Эдвард Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе, США, а позже вместе с семьей переехал в Нью-Йорк, где получил высшее образование. Первые шаги в карьере режиссер начал делать в родной Калифорнии. В 1967 году он работал ассистентом режиссера-постановщика в спектакле "Холли Голайтли", а впоследствии начал ставить собственные театральные шоу.

Важную роль в достижении Джеймсом Берроузом творческого успеха сыграла актриса Мэри Тайлер Мур. Именно ее продюсерская компания MTM Enterprises наняла режиссера для работы над эпизодами его первых телевизионных проектов "Филлис", "Лаверна и Ширли" и других. Карьера Берроуза постепенно пошла в гору, и впоследствии он создал 70 серий проекта "Такси", за которые получил первые премии "Эмми", а также снял почти весь сериал "Веселая компания".

Важное место в творческой биографии Джеймса Берроуза занимает сериал "Друзья". Как рассказывал режиссер в своих мемуарах, когда он получил предложение снять пилотные эпизоды проекта, сразу понял – это станет хитом.

"Я сразу влюбился в этих шестерых молодых людей на страницах сценария. Тогда 99 процентов оригинального сценария пилотного эпизода попало в эфир. Я знал, что у сериала есть шанс стать настоящим хитом, и сказал актерам: "Это ваши последние мгновения в качестве неизвестных людей. Как только сериал выйдет в эфир, вы никогда не сможете никуда пойти, чтобы вас не преследовали". Никто из них мне не поверил", – говорил режиссер.

В итоге предчувствия Берроуза не обманули. Когда сериал "Друзья" вышел на экраны, его главные актеры – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер – стали любимцами зрителей. Звезды всегда были благодарны режиссеру за то, что он подарил им популярность, о чем даже публично заявляли в 2016 году.

"Мы готовы сделать все, что угодно, ради Джима Берроуза, ведь именно он подарил нам шанс всей жизни и, пожалуй, лучшие 10 лет нашей актерской карьеры. Думаю, именно он научил нас всему, что мы знаем о комедийном ритме, взаимоподдержке и сотрудничестве", – говорила Энистон.

Поэтому новость о смерти Джима Берроуза стала для знаменитостей болезненным ударом. Мэтт Леблан, сыгравший в культовом сериале Джои Триббиани, опубликовал в соцсетях совместное фото с режиссером и написал: "Джимми, словами не описать то влияние, которое ты оказал на нас и на всех, кому посчастливилось тебя знать. Ты – настоящая легенда во многих смыслах. Мы будем скучать по тебе. Да благословит тебя Бог".

Со своей стороны Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, подчеркнул, что режиссер умел раскрывать лучшие качества каждого актера, с которым работал. По словам звезды, Берроуз всегда дарил ему и коллегам чувство безопасности и заботился о них, как никто другой.

"Он стал для меня, и, я уверен, для многих других, еще одной отцовской фигурой. Отцовской в лучшем смысле этого слова: любящей, мудрой, требовательной, терпеливой, вдохновляющей, игривой – и, как мне хочется верить, даже гордой. Джимми, я уже скучаю по тебе и навсегда благодарен тебе. Спасибо тебе за то, что ты был таким замечательным режиссером, наставником и другом", – написал знаменитость.

В память о Джиме Берроузе исполнительница роли Фиби Буффет – Лиза Кудроу – опубликовала их совместный снимок со съемочной площадки.

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