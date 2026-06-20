"Я обижаюсь": Александр Пикалов эмоционально прокомментировал увольнение актрис из "Квартала 95" и рассказал об отношениях с Еленой Кравец

Украинский артист и один из главных авторов "Квартала 95" Александр Пикалов откровенно высказался о решении звезд студии – Елены Кравец, Анастасии Оруджовой, Алины Блажкевич, Александры Машлятиной и Ирины Сопонару – покинуть проект. По словам знаменитости, их пути разошлись без громких скандалов или ссор, однако в душе он испытывает некоторую обиду на актрис, ведь творческое объединение сейчас является для него едва ли не самой главной вещью в жизни.

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В частности, Пикалов не стал скрывать: ему обидно, что для некоторых коллег "Квартал 95" стал проходным этапом, а не основным направлением деятельности. Своими эмоциями он поделился в интервью для "Насправді SHOW".

"Трио разные" (команда, в которую входят Оруджова, Блажкевич и Машлятина. – Ред.) сказали, что им нужен какой-то рост. Они ушли заниматься совсем другим. Я иногда смотрю. Просто это не тот формат. Хотя я не думаю, что участие в "Женском квартале" мешало бы делать свое шоу. Уже так сложилось. Но как можно без конфликта? Конфликт внутри себя. Я обижаюсь на это, потому что для меня "Квартал 95" – это уже главное в жизни. Очень жаль, что это не их шоу, а просто какая-то ступенька. Но у нас хорошие отношения. Мы расстались без крика и шума", – сказал артист.

Отдельно прокомментировал Александр Пикалов свои отношения с Еленой Кравец, которая после начала большой войны приняла решение уйти из "Квартала 95". Как подчеркнул автор студии, между ними не возникало ссор, но и связей они никаких не поддерживают.

"В самом начале полномасштабного вторжения Елена ушла из "Квартала 95" навсегда. Здесь вообще никаких конфликтов, потому что я узнал, что Елена ушла через час. Она захотела заниматься своими делами. Мне очень жаль, потому что они все уходят в тот момент, когда действительно всем сложно. Потому что прос*ть "Квартал" возможно, как и все", – сказал знаменитость.

Как ранее писал OBOZ.UA, Анастасия Оруджова подвела итоги восьмилетнего опыта работы в "Квартале 95" трогательным постом. В заключение она обратилась к бывшим коллегам и подчеркнула, что этот этап карьеры был для нее важен как в профессиональном, так и в личном плане.

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