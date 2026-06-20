Украинская легкоатлетка с рекордом выиграла престижный турнир в Германии. Видео

Украинская прыгунья в длину Ирина Будзинская завоевала золотую медаль на престижном международном турнире в немецком Эссене, который входит в Серебряный уровень Мирового континентального тура. 25-летняя уроженка Львовщины установила новый рекорд соревнований (MR).

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Победным для украинки стал пятый прыжок, в котором она улетела на 6.73 метра при попутном ветре +0.2 м/с. Этот результат стал вторым лучшим в карьере Будзинской.

Второе место в Эссене заняла представительница Пуэрто-Рико Алисбет Феликс Бойер с результатом 6.56 метра, а замкнула тройку призеров шведка Тильде Йоханссон (6.45 м).

Для Ирины это уже четвертая победа в текущем летнем сезоне и третья подряд на международных стартах после триумфов на Кипре и в Австрии. При этом "золото" на престижном турнире Серебряного уровня Континентального тура стало для украинской легкоатлетки первым в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая на турнире в кипрском Лимассоле спортсменка установила свой абсолютный личный рекорд – 6.82 метра.

В августе прошлого года Будзинская одержала первую в карьере победу на международных соревнованиях в прыжках в длину, завоевав "золото" на "серебряном" этапе Континентального тура в Иерусалиме.

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