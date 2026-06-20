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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник

Блог | Бенито Муссолини и Николай II (Кровавый): кто еще остался в списке кавалеров ордена Белого Орла

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий
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Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Решение странное… Но еще более скандальным выглядит то, кто же остался в списке кавалеров ордена?

Далее текст на языке оригинала.

– Катерина ІІ та Микола ll (кривавий) російські імператори, що принижували та знищували Польщу…

Николай II
Екатерина II

– Олександра Коллонтай – одна з найближчих соратниць Володимира Леніна, що підтримувала жорстокий червоний терор.

– Беніто Муссоліні – фашистський лідер Італії, союзник Адольфа Гітлера, що знищували поляків під час другої світової війни.

Бенито Муссолини и Николай II (Кровавый): кто еще остался в списке кавалеров ордена Белого Орла

– Йосип Броз Тіто – лідер комуністичної Югославії..

– Герхард Шредер – ексканцлер Німеччини та великий друг путіна ..

Всі вони досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди – Ордену Білого Орла.

Можливо і не потрібно бути в такій компанії нашому президенту… Почекаємо поки польський народ підскаже свому президенту, що Муссоліні та цій гопкомпанії не місце серед героїв Польщі..

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