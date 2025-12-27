'Россия продолжает издеваться': Зеленский подвел итоги встречи с премьером Канады. Видео

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский встретился премьером Канады Марком Карни. Во время разговора украинский лидер в очередной раз призвал к еще большему давлению на Россию.

Он также рассказал о новом пакете помощи от Канады и подчеркнул, что РФ продолжает издеваться над украинскими городами и людьми. Видео с итогами встречи Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

"Спасибо за встречу, Марк! Сегодня в Канаде вместе с господином премьер-министром Карни, как и договаривались. Вместе говорим с нашими друзьями из Европы", – говорится в подписи к видео.

Также Владимир Зеленский поблагодарил за всю помощь для Украины. А особенно по поддержке ПВО.

"Москва отвергла даже предложения Рождественского прекращения огня. Наращивает жестокость ракетных и дроновых ударов. Это четкий сигнал, как они там на самом деле относятся к дипломатии. Пока что недостаточно серьезно. Итак, нужен достаточный уровень поддержки для Украины и уровень давления на Россию. Важно, что имеем общие позиции по многим ключевым вопросам. Спасибо!" – подчеркнул президент.

Что предшествовало

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты на переговоры с Дональдом Трампом. Перед встречей глава украинского государства планирует также пообщаться с европейскими лидерами. Также на пути в Штаты он остановился в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Карни.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Виткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Канада выделит Украине дополнительную экономическую помощь в размере 2,5 млрд канадских долларов, что эквивалентно около $1,8 млрд. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Галифаксе.

