Канада выделила Украине новый пакет помощи: на что потратят деньги

Канада выделит Украине дополнительную экономическую помощь в размере 2,5 млрд канадских долларов, что эквивалентно около $1,8 млрд. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Галифаксе.

Заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает информационное агентство –"Укринформ".

Премьер-министр Канады отметил, что при лидерстве Владимира Зеленского сформировались условия для достижения справедливого и прочного мира, однако решающим фактором остается готовность России прекратить агрессию. Он подчеркнул, что ночная атака РФ по Киеву в очередной раз демонстрирует необходимость дальнейшей международной поддержки Украины.

По словам Карни, новый пакет экономической помощи будет способствовать привлечению дополнительного финансирования со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Средства планируют направить на запуск процессов восстановления и стабилизацию украинской экономики.

Глава канадского правительства также заверил, что Оттава и в дальнейшем будет поддерживать Украину не только экономически, но и в военной сфере, подчеркнув неизменность позиции Канады по помощи Украине в условиях полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский сегодня прибыл в Соединенные Штаты на переговоры с Дональдом Трампом. Перед встречей глава украинского государства планирует также пообщаться с европейскими лидерами. Также на пути в Штаты он остановится в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Маком Карни.

