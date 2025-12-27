Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже направляется в Соединенные Штаты, где проведет переговоры с Дональдом Трампом. По пути в Америку глава государства планирует остановиться в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Карни.

Видео дня

Также Зеленский перед встречей с Трампом поговорит с европейскими лидерами. Об этом президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Украина будет информировать Европу

По словам украинского президента, по пути в Штаты он остановится в Канаде, чтобы вместе с премьер-министром Карни провести онлайн-переговоры с представителями европейских стран. Зеленский заявил, что намерен проинформировать лидеров Европы касательно документов по мирному соглашению.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что будет говорить с европейскими политиками, в частности, о чувствительных вопросах мирного плана, в том числе, о территориаях и Запорожской атомной электростанции.

"Сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями документов, о которых мы будем говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", – заявил президент.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп подтвердил встречу с Зеленским в воскресенье. О том, что она состоится именно в этот день в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде, ранее сообщали СМИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!