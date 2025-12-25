'Работаем реально 24/7': Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 декабря провел телефонный разговор со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства поблагодарил американских чиновников за конструктив, интенсивную работу, добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством.

Об этом он сообщил в Telegram. В разговоре также приняли участие украинская переговорная группа во главе с Рустемом Умеровым и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, Соединенных Штатах, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает", - сказал Зеленский.

Зеленский надеется, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили Киев и Вашингтон, будут полезными. По словам президента, Рустем Умеров сегодня еще раз поговорит с обоими спецпосланниками.

"Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и чтобы сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными. Считаем, что это правильно - не терять ни одного дня и никаких возможностей, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - сказал Зеленский, и передал рождественские пожелания семье президента США.

Встреча Зеленского и дипломатов из США в Берлине – что известно

Напомним, мирные переговоры в Берлине 14 декабря, где Зеленский встречался с Виткоффом и Кушнером 14 декабря продолжались более пяти часов. Второй раунд 15 декабря длился около двух часов.

В итоге секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти встречи конструктивными и продуктивными. Онпризвал "не поддаваться на слухи и провокации": мол, американская команда "работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению".

Как сообщал OBOZ.UA, дипломатическую встречу прокомментировал и президент Украины, Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что они были непростыми. Важно, чтобы результат в виде окончания полномасштабной войны был справедливым.

