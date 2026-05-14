'Россия откровенно издевается над дипломатией': ЕС выделит €6 млрд на дроны для Украины

После очередного российского обстрела Украины 14 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС завершает подготовку нового пакета помощи Украине объемом в шесть миллиардов евро. Этот пакет будет направлен на закупку дронов для украинских защитников.

Так глава ЕК ответила на сообщение украинского лидера о погибших в Киеве из-за указанного российского обстрела. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Кремль "издевается над дипломатией".

Что сказала глава ЕК

"Прошлой ночью Россия осуществила один из своих самых длительных и непримиримых дроновых ударов против Украины. Еще одна ночь смерти и разрушений. И – безразборное нацеливание на гражданских. Пока Россия откровенно насмехается над дипломатическими усилиями, мы продолжаем укреплять Украину. Мы завершаем формирование пакета поддержки дронами на €6 миллиардов", – пообещала Урсула фон дер Ляйен.

Президент ЕК также добавила, что Европа "поддерживает давление на военную экономику России с помощью все более жестких санкций".

Реакция в Европе

На удары по Украине, продолжавшиеся 13 и 14 мая, отреагировал и другие европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый массированный удар России по украинским городам продемонстрировал "все лицемерие" Кремля во время переговоров о перемирии. По его словам, атаки на гражданских свидетельствуют не о силе РФ, а о ее неспособности найти выход из войны.

Французский лидер добавил, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям свидетельствуют о проблемах России на фронте.

Обстрелы Украины

Как сообщал OBOZ.UA, Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 мая. Но атака началась еще накануне, 13 мая, когда оккупанты запустили по Украине сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи атака продолжалась, но в дополнение к дронам россияне запустили десятки баллистических и крылатых ракет.

Только в Киеве, в Дарницком районе столицы, из-за удара по многоэтажкепогибли по меньшей мере 12 человек, десятки пострадали. В результате удара значительная часть дома разрушена до основания, спасатели до сих пор ищут под завалами людей.

