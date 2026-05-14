LELÉKA в траурном наряде перед выступлением на Евровидении довела до слез украинцев, которые пережили очередной страшный обстрел
Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) не смогла оставить без реакции очередной террористический обстрел Россией родной страны, несмотря на то, что сейчас находится в Вене, Австрии, и активно готовится к выступлению во втором полуфинале музыкального шоу 14 мая. Артистка исполнила конкурсную композицию Ridnym под аккомпанемент бандуры, однако не в привычной для себя манере – с задором и широкой улыбкой, а со взглядом, полным грусти, и ноткой тоски в голосе.
Кроме того, певица нарядилась в траурное черное платье, хотя не сцену выходит в белом образе. Видео с щемящим исполнением трека LELÉKA обнародовала на личной странице в Instagram.
"Сегодня наши сердца вместе с Украиной и украинцами", – лаконично подписала ролик знаменитость.
Печальная версия песни затронула сердца многих украинцев, которые пережили страшную вражескую атаку. В комментариях под видео пользователи сети признались, что не смогли сдержать слез во время прослушивания трека, а также поблагодарили LELÉKA за поддержку.
"Тяжелые и страшные новости! Но мы идем вперед! Поддерживаем LELÉKA сегодня в полуфинале".
"В клочья".
"Красиво и очень больно одновременно".
"Восторг, слезы и мурашки".
"Не пропела, проплакала... Слезы. Исполнительница первостепенного уровня".
"Киев благодарит за поддержку сегодня!".
"Это не голос певицы, это голос Украины – израненной, горюющей, но живой".
Напомним, что в ночь на 14 мая страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины. Атака началась еще 13 числа, когда враг запустил по нашей стране сотни БПЛА и ударил гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Ночью, кроме дронов, оккупанты запустили десятки баллистических и крылатых ракет. В результате террористического обстрела зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и другой инфраструктуры. К сожалению, среди мирных жителей есть раненые и погибшие.
Ранее OBOZ.UA рассказал во сколько часов Украина выступит во втором полуфинале Евровидения 2026.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!