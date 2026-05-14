'Демонстрирует все лицемерие, с которым РФ вела переговоры': Макрон отреагировал на двухдневный обстрел Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый массированный удар России по украинским городам продемонстрировал "все лицемерие" Кремля во время переговоров о перемирии. По его словам, атаки на гражданских свидетельствуют не о силе РФ, а о ее неспособности найти выход из войны.

Об этом Макрон написал в соцсети X. Французский президент отреагировал на масштабный двухдневный обстрел Украины дронами и ракетами.

Макрон обвинил Россию в лицемерии

Президент Франции подчеркнул, что новые удары РФ по украинским городам и гражданскому населению лишь усилили возмущение из-за российской агрессии.

"Это демонстрирует все лицемерие, с которым Россия вела переговоры относительно хрупкого перемирия последних дней", – заявил Макрон.

По его словам, Кремль одновременно говорит о возможности прекращения огня и продолжает массированные атаки по Украине.

"Россия демонстрирует не силу, а слабость"

Макрон также заявил, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям свидетельствуют о проблемах России на фронте.

"Бомбардируя гражданских, Россия демонстрирует не свою силу, а свою слабость: ей не хватает решений в военной сфере, и она не знает, как закончить свою агрессивную войну", – написал президент Франции.

Он подчеркнул, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать Украину и украинский народ.

Франция продолжит поддержку Украины

Макрон заявил, что Париж и в дальнейшем будет работать над прекращением боевых действий и достижением "справедливого и длительного мира" для Украины.

По словам французского президента, будущий мир должен гарантировать безопасность не только Украине, но и всей Европе.

Франция, добавил он, продолжит мобилизовать международную поддержку для Украины на фоне новых российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 мая. Атака началась накануне, 13 мая, когда оккупанты запустили по Украине сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи атака продолжалась, но в дополнение к дронам россияне запустили десятки баллистических и крылатых ракет.

