По Киеву ударила ракета 2026 года производства: Зеленский призвал партнеров остановить российские схемы обхода санкций. Видео

В жилую многоэтажку в Дарницком районе Киева в ночь на 14 мая попала ракета Х-101, которая, по предварительным данным, была изготовлена россиянами во втором квартале 2026 года. Это свидетельствует о том, что государство-агрессор РФ все еще получает западные компоненты военного назначения в обход санкций.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который записал очередное вечернее обращение к народу. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

Последствия массированной двухдневной атаки противника по Украине

Работы на месте вражеского удара по девятиэтажке в Киеве по состоянию на 19:50 четверга продолжались, сообщил глава государства. Оккупационная армия практически снесла дом. "Ищут людей под завалами, выясняют судьбу тех, чья судьба пока неизвестна, но кто мог бы быть в том доме", – рассказал президент.

Он заявил, что в столице погибли 10 человек, еще 45 пострадали (эти данные были обновлены пресс-службой ГСЧС; общее количество жертв обстрела – 12 человек).

"За два дня фактически непрерывного воздушного удара россияне применили более чем полторы тысячи дронов и 56 ракет различных типов. Были попадания в большинстве наших областей: от Закарпатья до Харьковщины. Франковск, Ровно, Волынь, Одесская область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей ранены. К сожалению, были и погибшие. Мои соболезнования семьям всех, кто погиб из-за этих российских ударов", – сказал Зеленский.

Украинские специалисты детально исследуют обломки, чтобы выяснить, какое именно оружие враг применил на этот раз.

"В Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты Х-101. Производство – второй квартал этого года. И это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит, это должно быть реальной целью всех наших партнеров – остановить российские схемы обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие – санкции должны быть более болезненны для России", – заявил президент.

Состоялась Ставка верховного главнокомандующего, на которой проанализировали обстрелы

Зеленский проинформировал, что вместе с военными, министрами обороны, энергетики, МВД Украины и представителями спецслужб "мы разобрали и реагирование на эту двухдневную атаку".

Первым вопросом была работа ПВО. Как отметил глава государства, количество сбитых целей довольно значительное.

"Относительно дронов – 93%. Конечно, надо выше, и мы обсуждали сегодня, какие меры в регионах могут этому способствовать. Я определил вполне конкретные задачи и по радарам, и по другому оборудованию. Важно, чтобы строительство системы нашего противодействия "Шахедам" и другим дронам шло без пауз.

По ракетам задача сложнее, особенно в том, что касается антибаллистики. Защита от баллистических ракет – это ежедневный приоритет, и украинские дипломаты должны демонстрировать ежедневный результат, ежедневный результат в соответствующей коммуникации с нашими партнерами", – рассказал президент.

Закупка американского вооружения через инициативу PURL требует новых шагов уже сейчас, на грани весны – лета.

"Я благодарен всем нашим партнерам в Европе, кто начал создание антибаллистической коалиции. Это реально наиболее сильное решение – чтобы в Европе было свое достаточное производство систем ПВО и ракет для них, и именно против баллистики. Потенциал противодействия другим вызовам в Европе уже есть, масштабируется, а по антибаллистике надо нам всем в Европе значительно больше сотрудничества и другие скорости – скорости реализации наших договоренностей", – призвал Зеленский.

Дипломатическая работа не прекращается

Президент сообщил о ряде важных встреч. Среди них – переговоры с немецкими партнерами: руководителем ведомства Федерального канцлера и руководителем разведки ФРГ. Разговор был хорошим и продуктивным. "И есть вещи, которые точно могут стать результатами такой нашей коммуникации", – сказал Зеленский.

"Наш формат работы в Европе Е3 – Германия, Франция, Великобритания – мы будем делать еще более содержательным, мы планируем соответствующие встречи. Я хочу поблагодарить Германию за готовность в дальнейшем помогать нам в защите жизни людей", – передал глава государства слова благодарности.

Еще одни переговоры состоялись с "сильной американской делегацией". Работа с Америкой продолжается на всех уровнях: Белый дом, Конгресс, политическое сообщество, американский корпоративный сектор и гражданское общество.

"И сегодня в Украине были, в частности, представители Hudson Institute – я благодарен им за этот визит. Стоит видеть и чувствовать, через что проходят украинцы, проходит наша страна. Я благодарен за поддержку. Америка не забывает об Украине и точно помнит, что эту войну России против Украины надо завершить, и надо завершить ее достойно.

Я благодарю всех, кто нам помогает! Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной, кто с украинцами!" – в очередной раз поблагодарил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Всего во время нескольких волн массированных атак 13 и 14 мая россияне использовали против Украины 1567 БПЛА и 56 ракет различных типов.

– Владимир Зеленский отметил, что такие обстрелы – это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению. Также президегнт сказал, что партнеры Украины не должны молчать об этом ударе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!