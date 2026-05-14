Для тех, кто следит за механизмами принятия решений в российской власти, присутствие в штатном расписании различных государственных разнообразных астрологов и гадалок – я уже не говорю о консультациях у ведущих астрологов или нумерологов – не является большой тайной. Еще одной важной группой, которая влияет на принятие решений, являются различные старцы – от Оптиной пустыни до Афона, шаманы и проповедники.

Далее текст на языке оригинала.

Про це написані десятки статей, але мені читати їх було не потрібно хоча б тому, що у роки своєї роботи в Москві я бачив цих людей на власні очі і знав назви посад, які вони обіймали. І я прекрасно розумів, чому це так. Адже 1917 рік – рік руйнування російської імперської державності – як піну, виніс на гору неписьменних нерозвинутих людей, яких навчили читати по складах "Мама мила раму" та "Ленін всегда живой". Але вміння читати чи навіть можливість отримати освіту не є дорогою до критичного мислення. Забобони і віра в містику залишаються частиною світу так званої "простої людини", яка залишається простою саме тому, що дякуючи більшовикам, а згодом і зламу 90-х років вона не пройшла етапів еволюції.

Тому чим ближче до цієї простоти, яка, за російским же прислівʼям, гірша за крадіжку, тим більше астрологів, нумерологів і старців. Янукович, як відомо, їздив на Афон, його оточення скуповувало астрологів оптом і вроздріб. Те, що ми після 2019 року знову з цим зіткнулися, як на мене, було таким самим передбаченим, як небезпека великої війни. Те, що я над цим не замислювався, повʼязано з тим, що у порівнянні з катастрофою, яка очікувала на Україну, методологія ухвалення рішень молодою командою здавалася дрібʼязком. Зрештою, яка різниця, як ухвалюють рішення ті, хто за визначенням не усвідомлює наслідки своїх дій.

Тому головна проблема зовсім не у пані Вероніці та її колегах. Головна проблема та ж сама, як і у 1917 році, тільки вже за умов демократії і штучного інтелекту – як пояснити "простій людині", що коли вона голосує за собі подібну, вона підписує смертний вирок не тільки нам з вами, але й собі і своїм дітям. Як навчити її бути обережнішою без проходження необхідних етапів еволюції у школі цивілізаційних катастроф?

Я завжди переконував себе, що не маю шукати на це питання відповідь, бо все одно працюю для меншості у суспільстві. І що не моя задача дорікати людям, які не винні в тому, що соціальні катаклізми просто перервали логіку еволюційних процесів.

Мені просто було думати так в Росії, де знайомі політики з путінського оточення радили поговорити з астрологом, а провідні лікарі пропонували читати псалми замість того щоб приймати ліки. Мені важче було ховатися за думками щодо власної непричетності після двох постмайданних реваншів. Зрештою, як і всі ми, я потрапив під ракети – в той час, як астрологи з двох країн продовжують напружено працювати (і я, до речі, не здивуюсь, коли ми дізнаємося, що вони беруть замовлення і з Києва, і з Москви – зірки не тхнуть). При цьому цей цивілізаційний глухий кут розповсюджується і на інші країни, які, здавалося б, не знали еволюційного перепаду.

Так що світ майбутнього буде світом, де астрологічні прогнози будуть укладатися за допомогою штучного інтелекту, бо технологія може змінитися, а людина – ні. І якщо мислячі люди не зможуть прийняти цей виклик безумства і знайти протиотруту, тоді нам доведеться просто погодитися з тим фактом, що ці ідіоти нас поховають.

З Веронікою чи без неї.