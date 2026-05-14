"Россия теряет в пять раз больше солдат": Рубио назвал ВСУ самой сильной и мощной армией Европы. Видео

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными военными силами в Европе. По его словам, украинская армия получила уникальный боевой опыт во время полномасштабного вторжения РФ.

В интервью Fox News американский госсекретарь отдельно обратил внимание на технологическое развитие украинской армии. Он заявил, что необходимость оборонять страну заставила украинских военных создавать новые тактики, снаряжение и методы ведения войны. ВСУ смогли быстро адаптироваться к новым условиям войны и создать современные подходы к ведению боевых действий.

"Нет сомнений в том, что необходимость вести эту войну заставила украинцев разрабатывать новые тактики, новые методы, новое снаряжение и новые технологии, что привело к определенной гибридной асимметричной войне. Это впечатляет, без сомнения", – сказал Рубио.

Он также отметил, что важную роль сыграла международная поддержка Украины. Но, по словам госсекретаря США, определяющим фактором стал именно опыт, который украинские военные получили непосредственно на фронте.

Потери оккупантов

По словам Рубио, российская армия ежемесячно теряет в пять раз больше солдат, чем Украина. Он подчеркнул, что речь идет именно о погибших военных РФ.

"Если посмотреть на россиян, они теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы, а Украина является меньшей страной и меньшей армией, хотя украинские вооруженные силы являются самыми сильными, самыми мощными вооруженными силами во всей Европе, просто чтобы было понятно, сейчас – очевидно, из-за большой помощи, которую они получили, а также из-за боевого опыта, который они получили", – заявил он.

Отдельно Рубио сказал, что война имеет разрушительные последствия для обеих сторон. По его оценке, Украине понадобятся десятилетия для восстановления после масштабных разрушений.

"Украина потратит два десятилетия на восстановление. Ущерб, нанесенный российской экономике, чрезвычайный. Россияне теряют от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно мертвыми. Не ранеными, а мертвыми. Это ужасная война", – добавил госсекретарь США.

