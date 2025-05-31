Россия ошибается, когда думает что Запад устанет от войны и отступит, - сенатор Грэм

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм в ближайшее время собирается посетить Германию и Францию с тем, чтобы призвать Европу к усилению санкций против России. Американский законодатель сравнил современную политику в отношении войны в Украине с игрой в карты, и новыми санкциями игроки "собираются изменить игру для России".

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Об этом американский законодатель сообщил, находясь в Украине. Линдси Грэм не уточнил, когда именно он будет в Европе, но исходя из его слов, визиты во Францию и ФРГ могут быть уже на следующей неделе или через неделю.

"Это лето – карточная игра. Первыми сыграют Сенат и Палата представителей Соединенных Штатов, где мы введем санкции против стран, покупающих российскую нефть и поддерживающих военную машину в рабочем состоянии. Оттуда мы отправимся в Париж, а затем в Германию. Это должно быть лето координации", – в частности, сказал сенатор.

Грэм уточнил, что будет призывать европейских союзников "снизить предельную цену, усложнить ситуацию с экономикой ископаемого топлива Путина".

"Пока Европа идет этим путем, также вводя санкции против Китая, Сенат будет действовать", – добавил Грэм. Имеется в виду принятие его законопроекта об "адских санкциях" против союзников РФ – 500% пошлины странам, которые тем или иным образом помогают "военной машине России".

Сенатор добавил, что уверен в победе Украины, и что украинские партнеры не отступят от помощи нашей стране.

"Путин считает, что Запад устанет, и мы отступим, просто сдадимся. Это большая ошибка", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 27 мая Грэм обратился к россиянам, подчеркнув, что диктатор РФ Владимир Путин "ведет их в пропасть". В тот же день Трамп заявил, что Путин "играет с огнем".

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