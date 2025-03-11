Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, – депутат Госдумы

Страна-агрессор Россия не пойдет на 30-дневное перемирие в войне против Украины. В Москве говорят, что пауза в боевых действиях только даст нашей стране возможность перегруппироваться и перевооружиться.

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Это для РФ "недопустимо", так как перемирие "только играет на руку Украине". Соответствующее заявление 11 марта сделал депутат Госдумы России Виктор Соболев, его цитировали росСМИ.

"Я считаю, что это вообще недопустимо. Какое-то временное прекращение огня. Временное перемирие, об этом и президент говорил, недопустимо. Оно служит только на руку украинским фашистам, которые за 30 дней перегруппируются, пополнят свои ряды, пополнятся дронами. Вот сколько сегодня атаковали ночью, нам это совершенно не нужно", – сказал он.

Напомним, что на переговорах в Джидде 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США касательно немедленного введения временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

Соединенные Штаты должны довести до ведома России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира.

Тем временев в Госдуме РФ дали понять, что Россия не собирается возвращать Украине оккупированные и вписанные агрессором в свою конституцию украинские регионы. Более того: оккупанты требуют отдать им даже те части областей, где идут боевые действия – такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что Россия готова обсудить с американцами "временное перемирие в Украине", но имеет несколько условий. Прежде всего руководство оккупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии" в Украине, а именно того, из военных каких стран она будет состоять.

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