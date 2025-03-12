Теперь очередь РФ: Евросоюз официально прокомментировал переговоры в Джидде

Европейский Союз приветствовал совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии. По словам Высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности, "теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

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Об этом сказано в официальном заявлении главы европейской дипломатии. Как отметила Кая Каллас, "ЕС готов играть свою роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, США и другими партнерами".

"Целью Европейского Союза является поддержка Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира на основе принципов Устава ООН и международного права. Предложение о прекращении огня – если его примет Россия – может стать важным шагом в этом направлении. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность достичь мира", – подчеркнула европейская чиновница.

В ЕС отдельно приветствовали обнародованные "предложения по прекращению огня" и "возобновление обмена разведданными США и помощь в сфере безопасности".

Также Европейский Союз приветствовал усилия Саудовской Аравии по проведению этих дискуссий.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только все это.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, на предложение Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять указанное предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

О том, что теперь мир ждет шаг страны-агрессора, заявил также премьер Британии Кир Стармер. Однако он добавил, что ранее запланированный саммит так называемой "коалиции желающих" все равно состоится – уже на этой неделе.

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