"Россия хочет продолжать войну как минимум до осени": Стубб оценил, возможна ли встреча Путина и Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готова вести мирные переговоры о прекращении войны. При этом он подчеркнул, что это лишь вопрос времени.

Стубб считает, что рано или поздно президент США Дональд Трамп потеряет терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина. Об этом президент Финляндии рассказал в интервью газете Helsingin Sanomat.

Москва не хочет прекращать войну

Стубб заявил, что в настоящее время не видит никаких признаков готовности Москвы к переговорам о прекращении огня или мире. По его словам, россияне хотят продолжать боевые действия, чтобы захватить еще больше украинской территории.

"Это главный посыл, который я сейчас пытаюсь донести до президента США Дональда Трампа в наших беседах. Они хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально увеличить свои территориальные приобретения", – заявил президент Финляндии.

Финский президент также заявил, что двусторонняя встреча диктатора РФ Путина и украинского президента Зеленского остаётся маловероятной в ближайшем будущем. Он объяснил, что Москва продолжает затягивать переговорный процесс и в это время осуществляет наступление.

В то же время Стубб подчеркнул, что международные усилия систематически приближают момент, когда может быть достигнуто прекращение огня и прочный мир. Однако он отметил, что единственный человек, способный принудить Путина к миру – это Трамп. Он признал, что предпочёл бы, чтобы прогресс был достигнут раньше с помощью санкций или пошлин, указав на то, что именно вторичные санкции США, введённые против Индии, подтолкнули Путина к поиску двусторонней встречи с Трампом. Теперь, по его словам, ключевой вопрос заключается в том, когда Трамп потеряет терпение по отношению к Путину.

Что предшествовало

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии, что "вопросы будут хорошо проработаны". Он также обвинил Киев и ЕС в "подрыве" мирных усилий США. Вслед за этим Лавров сказал, что двусторонняя встреча не запланирована, но Путин будет готов к ней, "когда будет повестка дня для саммита".

Напомним, Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина – Россия – США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

