Россия хочет подчинить Украину в три этапа: в Foreign Affairs раскрыли планы агрессора

Страна-агрессор Россия рассматривает свою стратегическую цель – подчинение Украины – в три этапа. Только первый из них включает в себя боевые действия.

Об этом заявило американское издание Foreign Affairs. Автор статьи, аналитик Джек Уотлинг считает, что конечная цель Кремля – это превращение Украины в зависимую от РФ страну наподобие Беларуси.

Что входит в планы страны-террориста

Первый этап – это оккупация или разрушение достаточного количества украинской территории, чтобы жизнеспособность оставшейся части (в том числе экономическая) была возможной только с согласия Москвы.

Российские стратеги предполагают, что этого можно достичь, если РФ удержит четыре уже частично оккупированные ею области, а также захватит Харьковскую, Николаевскую и Одесскую. Это отрежет Украину от Черного моря.

После этого агрессор может согласиться на прекращение огня, рассчитывая, что сможет перейти ко второму этапу. Второй этап – это применение экономических и политических рычагов, подкрепленных угрозой повторного вторжения, для установления контроля над украинскими властями.

"На третьем этапе Россия включит Украину в свою орбиту подобно Беларуси", – указал Уотлинг.

Он подчеркнул, что сейчас РФ далека от достижения даже первой фазы подчинения Украины, хотя российские военнослужащие надеются, что долгая изматывающая война позволит им "победить".

– Представители Российской Федерации манипулируют заявлениями о "готовности" к переговорам, в том числе к прямому диалогу с Украиной. К примеру, временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов утверждает, что стамбульская площадка "остается в распоряжении" Киева и Москвы.

– Однако Кремль выдвигает нашей стране ряд ультиматумов, которые на самом деле являются капитуляцией.

– В Министерстве иностранных дел Украины отмечали, что российская сторона в очередной раз пытается создать иллюзию мирных намерений, но реальной готовности прекратить агрессию не демонстрирует.

