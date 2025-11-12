'Дверь открыта': Россия заявила о готовности возобновить Стамбульские переговоры с Украиной

Представители страны-агрессора России заявили, что готовы к продолжению прямых переговоров с Украиной. По словам временного поверенного в делах России в Турции Алексея Иванова, стамбульская площадка остается в распоряжении Киева и Москвы.

В то же время россиянин обвинил Украину в якобы срыве прямых переговоров. Об этом Иванов заявил на полях Азиатской конференции в Стамбуле.

Россия готова к переговорам

Иванов утверждает, что российская сторона готова к продолжению прямых переговоров с украинской делегацией. Также он отметил, что турецкие партнеры неизменно подчеркивают: Стамбул готов принимать новые раунды переговоров.

"Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми", – заявил представитель РФ.

В то же время он добавил, что пауза в переговорах возникла якобы из-за отсутствия "политической воли со стороны Киева". При этом Иванов подчеркнул, что РФ якобы готова к прямым переговорам в любой момент.

Иванов рассказал, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свой ряд предложений. По его словам, озвучивался целый ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн, однако дальше работа по этим вопросам не продвинулась.

Переговоры между Украиной и РФ

Украина и Россия в этом году провели три раунда переговоров в Стамбуле – в мае, июне и июле 2025 года. Украинская сторона тогда демонстрировала готовность к немедленному прекращению огня и четко очертила свои главные требования: тишина по всей линии фронта, прекращение обстрелов гражданской инфраструктуры и создание условий для безопасности мирного населения. Киев настаивал, что любые договоренности должны базироваться на принципах суверенитета и территориальной целостности Украины.

Москва же отказалась согласиться на перемирие и взамен выдвинула ультимативные требования. После второго раунда переговоров российская делегация передала Украине так называемый меморандум, в котором требовала отвода украинских войск из четырех областей, прекращения западной военной помощи, остановки мобилизации и отмены военного положения. Также Кремль настаивал на проведении выборов и прекращении "диверсионной деятельности" против РФ.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российская сторона в очередной раз пытается создать иллюзию мирных намерений, не демонстрируя никакой реальной готовности прекратить агрессию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что переговоры в Стамбуле проходили еще в 2022 году, когда стороны обсуждали возможность прекращения огня. Однако после зверств российских военных в Буче и Ирпене любые разговоры о компромиссах были свернуты. С тех пор Москва не продемонстрировала ни одного шага, который можно было бы назвать мирным.

