Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в очередной раз озвучил ряд требований к Украине, после выполнения которых Россия якобы готова прекратить войну. Кроме территориальных ультиматумов, представитель Кремля назвал еще несколько "ключевых вопросов".

В частности, Дмитриев снова заговорил о "российском населении" Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Требования российских оккупантов

По словам главного переговорщика российского диктатора Путина, речь идет о формате гарантий безопасности, а также о территории Украины с русскоязычным населением. Кроме того, в Москве в очередной раз потребовали, чтобы статус Украины был "нейтральным".

В эфире американского телевидения Дмитриев не стал конкретизировать, что имеется в виду под "территориями Украины с русскоязычным населением". Однако ранее неоднократно появлялись сведения, что Кремль требует от Украины вывести войска с Донецкой области и отдать регион под контроль РФ.

"Есть всего несколько элементов. Один из них – это гарантии безопасности для Украины. Россия сказала: да, она открыта к предоставлению Украине гарантий безопасности. Есть и территориальный вопрос, в тех районах, где живёт российское население, которое подвергалось нападениям со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. И, наконец, вопрос нейтрального статуса Украины, который важен для безопасности России", – сказал Дмитриев.

Что касается переговорного процесса, представитель Кремля заявил, что процесс продвигается к дипломатическому решению "с учётом российских интересов". При этом он подчеркнул, что речь идет не о прекращении огня, а о полномасштабном урегулировании конфликта. Также он подчеркнул, что "США, Украина и Россия понимают, каким может быть это решение, оно будет достигнуто в разумные сроки".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По словам американского президента, у него есть надежда на то, что Пекин поможет урегулировать конфликт между Киевом м Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

