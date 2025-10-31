В России дерзко заявили о 'готовности' к переговорам: в МИД Украины ответили

Страна-агрессор Россия заявила о якобы готовности к переговорам с Украиной по завершению войны, однако выдвинула условие проводить их в "стамбульском формате".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, который отметил, что Турция якобы готова предоставить площадку для таких встреч. По словам Галузина, все условия для развития этого трека "существуют", а главной проблемой он назвал "отсутствие политической воли Киева".

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", - сказал Галузин.

Позиция Киева

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российская сторона в очередной раз пытается создать иллюзию мирных намерений, не демонстрируя никакой реальной готовности прекратить агрессию.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что украинская делегация в этом году неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с представителями РФ, но эти встречи лишь подтвердили отсутствие конструктива.

"К сожалению, там они увидели группу людей низкого уровня, которые выдвигали те же старые ультиматумы и не имели полномочий для решения вопросов. Причина проста: Путин не хочет мира, он ищет способы продолжить войну", – сказал Тихий.

Риторика без изменений

Представитель МИД подчеркнул, что такое поведение Москвы свидетельствует об отсутствии у Кремля искреннего желания завершить войну.

"Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет способы продолжить войну. Скажите своему боссу, чтобы он закончил войну. Когда он будет готов, мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня", – добавил дипломат.

По его словам, Россия продолжает использовать тему переговоров исключительно как инструмент давления на международное сообщество, пытаясь показать себя "миротворцем". На самом же деле, подчеркнул Тихий, это лишь прикрытие для продолжения боевых действий и новых атак.

Переговоры между Украиной и РФ

Украина и Россия в этом году провели три раунда переговоров в Стамбуле – в мае, июне и июле 2025 года. Украинская сторона тогда демонстрировала готовность к немедленному прекращению огня и четко очертила свои главные требования: тишина по всей линии фронта, прекращение обстрелов гражданской инфраструктуры и создание условий для безопасности мирного населения. Киев настаивал, что любые договоренности должны базироваться на принципах суверенитета и территориальной целостности Украины.

Москва же отказалась согласиться на перемирие и взамен выдвинула ультимативные требования. После второго раунда переговоров российская делегация передала Украине так называемый "меморандум", в котором требовала отвода украинских войск из четырех областей, прекращения западной военной помощи, остановки мобилизации и отмены военного положения. Также Кремль настаивал на проведении выборов и прекращении "диверсионной деятельности" против РФ.

По словам украинских дипломатов, именно этот документ до сих пор остается основой позиции Москвы, несмотря на его неприемлемость. Единственным практическим результатом стамбульских переговоров стали договоренности по обменам пленными, которые удалось реализовать при посредничестве Турции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что переговоры в Стамбуле проходили еще в 2022 году, когда стороны обсуждали возможность прекращения огня. Однако после зверств российских военных в Буче и Ирпене любые разговоры о компромиссах были свернуты. С тех пор Москва не продемонстрировала ни одного шага, который можно было бы назвать мирным.

